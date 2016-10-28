Ю.Луценко заявив, що має претензії до С.Горбатюка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що має претензії до голови управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, але звільняти його не буде. Про це він повідомив журналістам у п'ятницю, передає УНН.
“Я не допускаю звільнення Горбатюка взагалі. Сказав йому: Сергію, навіть не сподівайся. У мене, на жаль, є претензії до пана Горбатюка, вони об’єктивні технічно, великий складний колектив, дуже складна справа. Є помилки слідчих, є речі, коли взагалі, з моєї точки зору, треба розбиратися з Генеральною інспекцією”, — сказав він.