Ю.Луценко заявил, что имеет претензии к С.Горбатюку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что имеет претензии к главе управления специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку, но увольнять его не будет. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, передает УНН.
"Я не допускаю освобождения Горбатюка вообще. Сказал ему: Сергей, даже не надейся. У меня, к сожалению, есть претензии к господину Горбатюку, они объективны технически, большой сложный коллектив, очень сложное дело. Есть ошибки следователей, есть вещи, когда вообще, с моей точки зрения, надо разбираться с Генеральной инспекцией ", - сказал он.