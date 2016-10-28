Ю.Луценко заявил, что имеет претензии к С.Горбатюку

"Я не допускаю освобождения Горбатюка вообще. Сказал ему: Сергей, даже не надейся. У меня, к сожалению, есть претензии к господину Горбатюку, они объективны технически, большой сложный коллектив, очень сложное дело. Есть ошибки следователей, есть вещи, когда вообще, с моей точки зрения, надо разбираться с Генеральной инспекцией ", - сказал он.