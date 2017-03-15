Ю.Луценко: закон зі змінами про заочне засудження діятиме до створення ДБР

“Умовою заочного засудження є відповідність двом критеріям. Перше, це мають бути справи по винятковому переліку особливо тяжких злочинів, в основному, які стосуються корупційних дій, а також злочинів проти держави. Другою умовою є переховування від слідства осіб, які проходять за цими статтями, більше, ніж шість місяців за межами України. Ніхто інший не може підпасти під дію цього закону”, - заявив Ю.Луценко.

Генпрокурор наголосив, що всі міфи про те, що цей закон може поширитися на простих людей або середній клас, який раптом поїде у відпустку і виявиться, що він засуджений, все це є абсолютною дурнею. Він зазначив, що у законопроекті вирішуються деякі ключові питання. Перше, закон усуває ймовірну зачіпку для захисту про так зване вибіркове правосуддя. Тобто, цей закон уникає обвинувачень у вибірковому правосудді і не встановлює жодних термінів.

“Натомість є елегантна норма: цей закон буде діяти до створення нової інституції — Державного бюро розслідувань. Як відомо, воно має бути створено не пізніше цього року. Більше того, ГПУ згідно з чинним законодавством у листопаді втратить функції слідства. І очевидно, що цей закон вичерпає себе”, — наголосив Генпрокурор.

За словами Ю.Луценка, цей закон розширює перелік злочинів. Зокрема, уточнив він, розширюється перелік укладених угод зі слідством.

“Злочини проти держави, а саме тероризм та пов’язані з ним, з моєї точки зору, для рядових членів злочинної організації терористичної, які здають факти щодо керівництва цих організацій, можуть бути предметами угоди, які затверджує суд”, — підкреслив Ю.Луценко.

Також, зазначив Генпрокурор, поправки до закону про заочне засудження передбачають порядки обрахування термінів слідства, які часто використовуються у ЄСПЛ і викликають неоднозначне трактування.

“Ми не потребуємо жодних збільшень повноважень ГПУ. Ні 18 місяців слідства, ні 18 місяців арешту, ні інших новацій, які автори передбачали у первинному варіанті. Для ефективної роботи ГПУ щодо розслідування і підтримання обвинувачення в суді у порядку заочного засудження, більшого, ніж передбачає нинішній законопроект з врахованими правками, нам не потрібно”, — резюмував Генпрокурор.