Євросоюз сьогодні продовжить санкції проти Росії ще на півроку

“Тиха процедура щодо економічних санкцій ЄС проти Росії завершиться сьогодні після 16:00. Після цього санкції будуть продовжені ще на шість місяців. В офіційному журналі рішення з’явиться у понеділок”, — написав Р.Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідери ЄС наприкінці червня ухвалили політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців.

Президент України Петро Порошенко висловив вдячність “друзям в ЄС” за рішення продовжити санкції проти РФ. А також особливо подякував федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та Президенту Франції Еммануелю Макрону за підтримку та об’єктивну оцінку ситуації на Донбасі.

The silent procedure for the EU’s economic sanctions on #Russia will end after 4pm today. After that the sanctions will be prolonged for another six months. In the official journal on mon. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 июля 2018 г.