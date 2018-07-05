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Евросоюз сегодня продлит санкции против России еще на полгода

Евросоюз сегодня продлит санкции против России еще на полгода

Киев  •  УНН

 • 7838 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня Европейский Союз продолжит экономические санкции против России еще на полгода. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Тихая процедура относительно экономических санкций ЕС против России завершится сегодня после 16:00. После этого санкции будут продлены еще на шесть месяцев. В официальном журнале решение появится в понедельник", - написал Р.Йозвяк.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС в конце июня приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность "друзьям в ЕС" за решение продлить санкции против РФ. А также особо поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и Президенту Франции Эммануэля Макрона за поддержку и объективную оценку ситуации на Донбассе.

The silent procedure for the EU's economic sanctions on #Russia will end after 4pm today. After that the sanctions will be prolonged for another six months. In the official journal on mon. #Ukraine #Crimea

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 июля 2018 г.

Украинские Национальные Новости

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