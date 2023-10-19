Європейський центробанк оголосив про 2-річний перехідний період до запуску цифрового євро
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Керівна рада Європейського центрального банку заявила, що 1 листопада розпочне дворічний «підготовчий етап» для цифрового євро, щоб завершити правила та вибрати партнерів у приватному секторі. Про це пише DW, передає УНН.
Деталі
Підготовчий етап включатиме етап «тестування та експериментування», оскільки переваги чи ризики, пов’язані зі спільною цифровою валютою, ще не з’ясовані.
Цифровий євро буде електронним платіжним засобом, доступним для всіх у єврозоні. Це дасть людям можливість використовувати гроші центрального банку в цифровому форматі, доповнюючи банкноти та монети.
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«Нам потрібно підготувати нашу валюту до майбутнього», — сказала президент ЄЦБ Крістін Лагард, додавши, що цифрове євро «співіснуватиме поряд із фізичною готівкою», «нікого не залишаючи позаду».
Як і готівка сьогодні, цифрове євро можна використовувати будь-де в єврозоні, заявив центральний банк.
Це допоможе зміцнити монетарний суверенітет єврозони та сприяти конкуренції в європейському платіжному секторі.
Доповнення
Центральний банк почав вивчати доцільність цифрового євро в жовтні 2021 року.
За словами експертів, одним із ключових моментів тиску є те, що ЄЦБ не зміг чітко повідомити про додану вартість цифрового євро.
Крім того, запровадження цифрового євро може полегшити набіг на комерційні банки під час кризи, але забезпечить незначне покращення порівняно з існуючими рахунками.
ЄЦБ каже, що цифрове євро створить конкуренцію на ринку платежів, на якому домінують американські компанії з кредитних карток.
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Понад 100 центральних банків у всьому світі, в тому числі в Китаї та Японії, досліджують або готуються запровадити цифрові валюти в міру зростання електронних платежів.
Федеральна резервна система США, Банк Англії та Банк Канади є одними з тих, хто більш обережно ставиться до проекту цифрової валюти.