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Европейский центробанк объявил о 2-летнем переходном периоде до запуска цифрового евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Руководящий совет Европейского центрального банка заявил, что 1 ноября начнет двухлетний «подготовительный этап» для цифрового евро, чтобы завершить правила и выбрать партнеров в частном секторе. Об этом пишет DW, передает УНН.

Европейский центробанк объявил о 2-летнем переходном периоде до запуска цифрового евро

Детали

Подготовительный этап будет включать этап «тестирования и экспериментирования», поскольку преимущества или риски, связанные с общей цифровой валютой, еще не выяснены.

Цифровой евро будет электронным платежным средством, доступным для всех в еврозоне. Это даст людям возможность использовать деньги центрального банка в цифровом формате, дополняя банкноты и монеты.

Цитата

«Нам нужно подготовить нашу валюту к будущему», — сказала президент ЕЦБ Кристин Лагард, добавив, что цифровой евро «будет сосуществовать наряду с физической наличностью», «никого не оставляя позади».

Как и наличные деньги сегодня, цифровой евро можно использовать в любом месте еврозоны, заявил центральный банк.
Это поможет укрепить монетарный суверенитет еврозоны и способствовать конкуренции в европейском платежном секторе.

Дополнение

Центральный банк начал изучать целесообразность цифрового евро в октябре 2021 года.

По словам экспертов, одним из ключевых моментов давления является то, что ЕЦБ не смог четко сообщить о добавленной стоимости цифрового евро.

Кроме того, введение цифрового евро может облегчить набег на коммерческие банки во время кризиса, но обеспечит незначительное улучшение по сравнению с существующими счетами.

ЕЦБ говорит, что цифровой евро создаст конкуренцию на рынке платежей, на котором доминируют американские компании по кредитным картам.

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Более 100 центральных банков во всем мире, в том числе в Китае и Японии, исследуют или готовятся ввести цифровые валюты по мере роста электронных платежей.

Федеральная резервная система США, Банк Англии и Банк Канады являются одними из тех, кто более осторожно относится к проекту цифровой валюты.

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