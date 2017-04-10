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Європарламентарі закликали шукати новий формат перемовин для деокупації Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Під час свого першого візиту до України європарламентарі Даріуш Розаті та Девід МакАлістер наголосили на важливості вивчення можливості створення міжнародного формату перемовин, спрямованого на припинення окупації Криму, передає УНН з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.

"Стосовно ситуації на сході України, то ми у найрішучіший спосіб засуджуємо чинні події, в яких міститься натяк на інтеграцію територій, які утримують російські війська та їхні найманці, до російської економіко-адміністративної системи. Потрібно докласти максимум зусиль, аби зупинити такий розвиток подій та зберегти єдність країни і людей. Мінський процес залишається єдиним доступним шляхом мирного повернення цих територій під повний контроль України. Повне дотримання режиму припинення вогню та відведення важкої зброї є двома передумовами для подальшого просування у мирному процесі. Також ми передали прохання, висловлене у нещодавній резолюції Європарламенту, щодо вивчення можливості створення міжнародного формату перемовин, спрямованого на припинення окупації Криму", - йдеться в спільній заяві голови Комітету ЄП із закордонних справ Девід Макаллістер та голови делегації ЄП до парламентського комітету асоціації між ЄС та Україною Даріуш Росаті.

Як повідомляв УНН, 8 квітня прем’єр-міністр заявив після зустрічі з європарламентарями, що уряд продовжить здійснювати реформи у напрямку європейської інтеграції.

Українські Національні Новини

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