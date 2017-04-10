Європарламентарі закликали шукати новий формат перемовин для деокупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Під час свого першого візиту до України європарламентарі Даріуш Розаті та Девід МакАлістер наголосили на важливості вивчення можливості створення міжнародного формату перемовин, спрямованого на припинення окупації Криму, передає УНН з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.
"Стосовно ситуації на сході України, то ми у найрішучіший спосіб засуджуємо чинні події, в яких міститься натяк на інтеграцію територій, які утримують російські війська та їхні найманці, до російської економіко-адміністративної системи. Потрібно докласти максимум зусиль, аби зупинити такий розвиток подій та зберегти єдність країни і людей. Мінський процес залишається єдиним доступним шляхом мирного повернення цих територій під повний контроль України. Повне дотримання режиму припинення вогню та відведення важкої зброї є двома передумовами для подальшого просування у мирному процесі. Також ми передали прохання, висловлене у нещодавній резолюції Європарламенту, щодо вивчення можливості створення міжнародного формату перемовин, спрямованого на припинення окупації Криму", - йдеться в спільній заяві голови Комітету ЄП із закордонних справ Девід Макаллістер та голови делегації ЄП до парламентського комітету асоціації між ЄС та Україною Даріуш Росаті.
Як повідомляв УНН, 8 квітня прем’єр-міністр заявив після зустрічі з європарламентарями, що уряд продовжить здійснювати реформи у напрямку європейської інтеграції.