Европарламентарии призвали искать новый формат переговоров для деоккупации Крыму

"Что касается ситуации на востоке Украины, то мы в самый решительный способ осуждаем действующие события, в которых содержится намек на интеграцию территорий, удерживающихся российскими войсками и их наемниками, в российскую экономико-административную систему. Нужно приложить максимум усилий, чтобы остановить такое развитие событий и сохранить единство страны и людей. Минский процесс остается единственным доступным путем мирного возвращения этих территорий под полный контроль Украины. Полное соблюдение режима прекращения огня и отвода тяжелого оружия являются двумя предпосылками для дальнейшего продвижения в мирном процессе. Также мы передали просьбу, высказанную в недавней резолюции Европарламента, по изучению возможности создания международного формата переговоров, направленного на прекращение оккупации Крыма", - говорится в совместном заявлении председателя Комитета ЕП по иностранным делам Дэвида Макаллистера и главы делегации ЕП в парламентский комитет ассоциации между ЕС и Украиной Дариуш Росати.

Как сообщал УНН, 8 апреля Премьер-министр заявил после встречи с европарламентариями, что правительство продолжит осуществлять реформы в направлении европейской интеграции.