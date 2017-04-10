Европарламентарии призвали искать новый формат переговоров для деоккупации Крыму

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 26201 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100926 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116362 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175103 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128248 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123810 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116532 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106424 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107468 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103885 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Европарламентарии призвали искать новый формат переговоров для деоккупации Крыму

Европарламентарии призвали искать новый формат переговоров для деоккупации Крыму

Киев  •  УНН

 • 10162 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Во время своего первого визита в Украину европарламентарии Дариуш Розати и Дэвид МакАлистер отметили важность изучения возможности создания международного формата переговоров, направленного на прекращение оккупации Крыма, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

"Что касается ситуации на востоке Украины, то мы в самый решительный способ осуждаем действующие события, в которых содержится намек на интеграцию территорий, удерживающихся российскими войсками и их наемниками, в российскую экономико-административную систему. Нужно приложить максимум усилий, чтобы остановить такое развитие событий и сохранить единство страны и людей. Минский процесс остается единственным доступным путем мирного возвращения этих территорий под полный контроль Украины. Полное соблюдение режима прекращения огня и отвода тяжелого оружия являются двумя предпосылками для дальнейшего продвижения в мирном процессе. Также мы передали просьбу, высказанную в недавней резолюции Европарламента, по изучению возможности создания международного формата переговоров, направленного на прекращение оккупации Крыма", - говорится в совместном заявлении председателя Комитета ЕП по иностранным делам Дэвида Макаллистера и главы делегации ЕП в парламентский комитет ассоциации между ЕС и Украиной Дариуш Росати.

Как сообщал УНН, 8 апреля Премьер-министр заявил после встречи с европарламентариями, что правительство продолжит осуществлять реформы в направлении европейской интеграции.

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