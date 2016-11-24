Європа продовжує підтримку мінського процесу і санкцій щодо РФ - Д.Туск (доповнено)

“Росіяни анексували Крим і Севастополь та виступили агресором на сході України. Ми зробимо все, що в наших силах, аби забезпечити незалежність і суверенітет країни. Ми продовжуємо підтримувати мінський процес і санкції наші пов’язані з виконанням мінських домовленостей. Ми відновлюємо підтримку спеціальної місії ОБСЄ”, — наголосив Д.Туск.

Нагадаємо, 24 листопада у присутності Президента України Петра Порошенка, президента Європейської Ради Дональда Туска, президента Європейської Комісії Жана-Клода Юнкера у Брюсселі підписано низку двосторонніх документів про співпрацю між Україною та Євросоюзом.