Європа продовжує підтримку мінського процесу і санкцій щодо РФ - Д.Туск (доповнено)
Київ • УНН
БРЮЮЕЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ми продовжуємо підтримувати мінський процес і санкції наші пов’язані з виконанням мінських домовленостей російською стороною. Про це сьогодні сказав президент Європейської ради Дональд Туск під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.
“Росіяни анексували Крим і Севастополь та виступили агресором на сході України. Ми зробимо все, що в наших силах, аби забезпечити незалежність і суверенітет країни. Ми продовжуємо підтримувати мінський процес і санкції наші пов’язані з виконанням мінських домовленостей. Ми відновлюємо підтримку спеціальної місії ОБСЄ”, — наголосив Д.Туск.
Нагадаємо, 24 листопада у присутності Президента України Петра Порошенка, президента Європейської Ради Дональда Туска, президента Європейської Комісії Жана-Клода Юнкера у Брюсселі підписано низку двосторонніх документів про співпрацю між Україною та Євросоюзом.