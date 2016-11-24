Европа продолжает поддержку минского процесса и санкций в отношении РФ - Д.Туск

"Россияне аннексировали Крым и Севастополь и выступили агрессором на востоке Украины. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить независимость и суверенитет страны. Мы продолжаем поддерживать минский процесс и санкции наши связаны с выполнением минских договоренностей. Мы восстанавливаем поддержку специальной миссии ОБСЕ", - подчеркнул Д.Туск.

Напомним, 24 ноября в присутствии Президента Украины Петра Порошенко, президента Европейского Совета Дональда Туска, президента Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера в Брюсселе подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом.