Євродепутат закликала не віддавати опозиціонерів Туреччині

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс виступила проти видачі Туреччині опозиціонерів, закликавши поважати верховенство закону і права людини в Україні та в світі. Про це вона написала у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Не залишайте Юнуса наодинці. Зупиніть турецьку секретну службу від викрадень турків за кордоном. Поважайте верховенство закону і права людини в Україні та в світі", - написала Хармс, згадавши у своєму повідомленні віце-прем'єр-міністра Іванну Климпуш-Цинцадзе, голову МЗС Павла Клімкіна та Президента Петра Порошенка.

Так, турецький журналіст Юнус Ердогду повідомив у своєму блозі, що "17 липня українська преса опублікувала список опозиційно налаштованих турецьких підданих, приречених на примусове вивезення з України до Туреччини". "Є там і моє ім'я", - додав він.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України видала Туреччині Юсуфа Інана – журналіста, якого звинувачують в організації державного перевороту в 2016 році.

Don’t leave Yunus alone. Stop Turkish secret service kidnapping Turks abroad. Respect rule of law and #HumanRights in #Ukraine and everywhere. @IKlympush @PavloKlimkin @poroshenko https://t.co/Eal2ZCAkYc

— Rebecca Harms (@RebHarms) 22 липня 2018 р.

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