Евродепутат призвала не отдавать оппозиционеров Турции

"Не оставляйте Юнуса наедине. Остановите турецкую секретную службу от похищений турок за рубежом. Уважайте верховенство закона и права человека в Украине и в мире", - написала Хармс, вспомнив в своем сообщении вице-премьер-министра Иванну Климпуш-Цинцадзе, главу МИД Павла Климкина и Президента Петра Порошенко.

Так, турецкий журналист Юнус Ердогду сообщил в своем блоге, что "17 июля украинская пресса опубликовала список оппозиционно настроенных турецких подданных, обреченных на принудительный вывоз из Украины в Турцию". "Есть там и мое имя", - добавил он.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины выдала Турции Юсуфа Инана - журналиста, которого обвиняют в организации государственного переворота в 2016 году.

Do not leave Yunus alone. Stop Turkish secret service kidnapping Turks abroad. Respect rule of law and #HumanRights in #Ukraine and everywhere. @IKlympush @PavloKlimkin @poroshenko https://t.co/Eal2ZCAkYc

