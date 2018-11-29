"Євробляхери" підпалили шини на "Краковці", але дорогу не перекрили
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Власники автомобілів з європейською реєстрацією запалили шини на кордоні з Польщею, біля пункту пропуску “Краківець”. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.
“Учасники акції запалили шини в стороні від пункту пропуску „Краківець“ — в стороні від автопереходу. Дорогу вони не перекривали”, — сказали у ДПСУ, зауваживши, що охорону правопорядку здійснюють поліцейські патрулі.
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Нагадаємо, через блокування пунктів пропуску “євробляхерами” до держбюджету не надходить понад 30 млн гривень щодня, підрахували на Львівській митниці Державної фіскальної служби.
Як повідомляв УНН, 25 листопада було заблоковано всі пункти пропуску на Львівщині. Станом на 26 листопада 2018 року розблокували три пункти пропуску, однак тільки для легкових автомобілів та автобусів. Вантажні транспортні засоби заблоковані.