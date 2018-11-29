"Евробляхеры" подожгли шины на "Краковце", но дорогу не перекрыли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Владельцы автомобилей с европейской регистрацией зажгли шины на границе с Польшей, возле пункта пропуска "Краковец". Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.
"Участники акции зажгли шины в стороне от пункта пропуска "Краковец" - в стороне от автоперехода. Дорогу они не перекрывали", - сказали в ГПСУ, отметив, что охрану правопорядка осуществляют полицейские патрули.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В пропускном пункте "Краковец" горят шины
Напомним, из-за блокирования пунктов пропуска "евробляхерами" в госбюджет не поступает более 30 млн гривен ежедневно, подсчитали в Львовской таможни Государственной фискальной службы.
Как сообщал УНН, 25 ноября было заблокировано все пункты пропуска во Львовской области. По состоянию на 26 ноября 2018 года разблокировали три пункта пропуска, однако только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовые транспортные средства заблокированы.