ЄСПЛ закликав росію скасувати смертний вирок "днр" двом полоненим британцям

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Суд зобов'язав, зокрема, уряд російської федерації вжити заходів, щоб смертний вирок, винесений Піннеру та Асліну, не був виконаний.

Суд також зобов'язав забезпечити належні умови їх тримання під вартою та надати їм будь-яку необхідну медичну допомогу та ліки.

Окрім того, присяжні вказали уряду України забезпечити наскільки це можливо дотримання конвенційних прав заявників.

Нагадаємо

9 червня контрольований бойовиками так званий «суд» в ОРДО «засудив» до страти підданих Великобританії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали на боці Збройних сил України.

Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що винесений на тимчасово окупованій території вирок двом британським підданим, які воювали за Україну, не є легітимним.

Повідомлялося також, що українська влада в пріоритетному порядку включатиме британських громадян Ейдена Асліна та Шона Піннера, які отримали від “днр" "вирок” у вигляді смертної кари, до списку на обмін військовополонених.