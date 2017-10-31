ЄСПЛ розгляне скаргу кримських татар через штраф за національні прапори
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) зареєстрована скарга чотирьох кримських татар, яких минулого року оштрафували за їзду з національними прапорами в день траурного заходу в пам'ять жертв масової депортації кримських татар 1944 року. Про це повідомив адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора", що представляє заявників в Страсбурзі Олександр Попков, передає УНН з посиланням на Facebook адвоката.
"18 травня 2016 року в траурний для кримських татар день насильницької депортації, поліція в Судаку затримала чотирьох молодих хлопців за автопробіг з кримськотатарськими прапорами. Кілька місяців йшли судові розгляди, в результаті хлопців оштрафували на 10 тисяч рублів кожного", - зазначив на своїй сторінці О.Попков.
За словами адвоката, існує явна дискримінація кримських татар на території півострова: їм не можна в пам'ятний траурний день їхати з національними прапорами, хоча іншим дозволено робити подібне, наприклад, в День Перемоги.
"У підсумку, тепер будемо в Страсбурзі вважатися, за які прапори можна штрафувати, а у яких - пільговий проїзд", - додав правозахисник.
Як писав УНН, у Криму існує загроза повного фізичного знищення Росією кримських татар. Про це в ефірі прогарами “Свобода слова” сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз