ЄСПЛ розгляне скаргу кримських татар через штраф за національні прапори

"18 травня 2016 року в траурний для кримських татар день насильницької депортації, поліція в Судаку затримала чотирьох молодих хлопців за автопробіг з кримськотатарськими прапорами. Кілька місяців йшли судові розгляди, в результаті хлопців оштрафували на 10 тисяч рублів кожного", - зазначив на своїй сторінці О.Попков.

За словами адвоката, існує явна дискримінація кримських татар на території півострова: їм не можна в пам'ятний траурний день їхати з національними прапорами, хоча іншим дозволено робити подібне, наприклад, в День Перемоги.

"У підсумку, тепер будемо в Страсбурзі вважатися, за які прапори можна штрафувати, а у яких - пільговий проїзд", - додав правозахисник.

Як писав УНН, у Криму існує загроза повного фізичного знищення Росією кримських татар. Про це в ефірі прогарами “Свобода слова” сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз