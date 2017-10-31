ЕСПЧ рассмотрит жалобу крымских татар из-за штрафа за национальные флаги

"18 мая 2016 года в траурный для крымских татар день насильственной депортации, полиция в Судаке задержала четырех молодых ребят за автопробег с крымско-татарскими флагами. Несколько месяцев шли судебные разбирательства, в результате ребят оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого", - отметил на своей странице В.Попков.

По словам адвоката, существует явная дискриминация крымских татар на территории полуострова: "им нельзя в памятный траурный день ехать с национальными флагами, хотя другим разрешено делать подобное, например, в День Победы".

"В итоге, теперь будем в Страсбурге считаться, за какие флаги можно штрафовать, а у каких - льготный проезд", - добавил правозащитник.

Как писал УНН, в Крыму существует угроза полного физического уничтожения Россией крымских татар. Об этом в эфире прогарами "Свобода слова" сказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз