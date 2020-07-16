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ЄС відреагував на вбивство медика на Донбасі

ЄС відреагував на вбивство медика на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Ескалація насильства на Донбасі, зокрема вбивство українського військового медика, є порушенням Мінських угод, нормандських домовленостей і міжнародного права. Відповідну заяву оприлюднило представництво ЄС в Україні, передає УНН.

“Ескалація насильства на Донбасі, у тому числі вбивство українського військового медика, є порушенням Мінських угод, нормандських домовленостей і міжнародного гуманітарного права”, — йдеться в заяві.

У ЄС підкреслили, що припинення вогню і повне виконання сторонами своїх зобов’язань є нагальною необхідністю.

Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде інформувати міжнародних партнерів щодо вбивства медика на Донбасі під час бою.

Ескалація насильства на Донбасі, у т.ч. вбивство українського військового медика, є порушенням Мінських угод, нормандських домовленостей і міжнародного гуманітарного права. Припинення вогню і повне виконання сторонами своїх зобов'язань є нагальною необхідністю. pic.twitter.com/DXjzIh67OG

— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 15, 2020

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