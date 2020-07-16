ЄС виділив Україні 105 млн євро на підтримку малого бізнесу і реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Європейський Союз надає Україні 105 млн євро на підтримку малих і середніх підприємств (МСП), малих ферм і проведення реформ. Про це УНН повідомили у пресслужбі представництва ЄС у Києві.
"13 липня 2020 року Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, від імені уряду України підписала три фінансові угоди між ЄС та Україною у межах Річної програми дій для України на 2020 рік", - повідомили у представництві.
Зазначається, що пакет у 105 мільйонів євро спрямований на підтримку українських малих і середніх підприємств (МСП), розвиток сільського господарства й малих фермерських господарств, а також підтримку органів державної влади України у виконанні ключових реформ та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно з зоною вільної торгівлі.
"Ці програми також сприятимуть пом’якшенню соціально-економічного впливу пандемії COVID-19 на Україну та забезпечать подальшу підтримку сектору охорони здоров’я", - додали у представництві.
Зокрема, фінансові угоди передбачають:
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- 60 млн євро на реформування органами державної влади України таких пріоритетних галузей, як охорона здоров’я, соціальна політика, фінансовий сектор, конкуренція і транспорт.
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- 25 млн євро на розвиток сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні.
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- 20 млн євро на підтримку малих і середніх підприємств України у межах програми EU4Business.
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"Другий пакет допомоги ЄС Україні у 2020 році, який зараз готується, буде зосереджений на громадянському суспільстві, посиленні стійкості вразливих регіонів та "Європейській зеленій угоді", - зауважили у представництві.
Нагадаємо, 1 липня Кабінет міністрів схвалив проекти трьох угод, що дадуть можливість Україні отримати допомогу від Європейського Союзу обсягом 105 мільйонів євро.