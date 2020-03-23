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Ємець працює на посаді міністра охорони здоров’я у звичайному режимі

Ємець працює на посаді міністра охорони здоров’я у звичайному режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березні. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не йде у відставку із займаної посади. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.

Наразі міністр перебуває на роботі, проводить наради, брав участь у засіданні Кабміну, яке відбулося сьогодні і працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, про відставку Ємця повідомили народні депутати. Пізніше УНН підтвердило інформацію поінформоване джерело в Офісі президента. Ймовірно, Ємець мав зустріч з Президентом.

Водночас, джерела в Міністерстві охорони здоров’я повідомляли, що причиною написаної заяви Ємцем став конфлікт з одним з його заступників, а також інформація про те, що колишня виконувач обов’язків охорони здоров’я Уляна Супрун вже тиждень негласно щодня присутня в міністерстві і намагається впливати на роботу відомства.

До слова, саме Уляна Супрун була ініціатором ліквідації санітарної епідеміологічної станціїї (СЕС) в Україні, внаслідок чого Кабінет міністрів України ліквідував структуру 22 травня 2017 року своїм указом, а Уляна Супрун виступала проти поновлення роботи СЕС згодом.

Нагадаємо, Іллю Ємця призначили на пост міністра охорони здоров’я на початку березня.

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