Єльченко розповів, коли відбудеться призначення Дейтона послом США в Україні

"З призначенням Дейтона є два варіанти: або він встигне приїхати в Україну до виборів президента США, або вже після. Це не означає, що хтось проти його призначення. Всі плани змінив коронавірус. Дейтон - прекрасна людина, фахівець, у нього двопартійна підтримка. Ми всі його чекаємо", - зазначив Єльченко.

За його словами, на сьогодні в Конгресі є список приблизно з 30 американських послів, які не затверджені.

"Наприклад, досі немає посла США в Канаді. Фінальне затвердження не пройдене через пандемію. Воно формальне і може бути зроблено дистанційно. Але американці дуже серйозно ставляться до своїх послів і вважають, що ця процедура повинна відбуватися урочисто", - додав Єльченко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав номінування на посаду посла США в Україні генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона.