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Єльченко розповів, коли відбудеться призначення Дейтона послом США в Україні

Єльченко розповів, коли відбудеться призначення Дейтона послом США в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Є два варіанти призначення Кіта Дейтона послом США в Україні - або він встигне приїхати в Україну до президентських виборів в США, або після них. Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" розповів посол України в США Володимир Єльченко, передає УНН.

"З призначенням Дейтона є два варіанти: або він встигне приїхати в Україну до виборів президента США, або вже після. Це не означає, що хтось проти його призначення. Всі плани змінив коронавірус. Дейтон - прекрасна людина, фахівець, у нього двопартійна підтримка. Ми всі його чекаємо", - зазначив Єльченко.

За його словами, на сьогодні в Конгресі є список приблизно з 30 американських послів, які не затверджені.

"Наприклад, досі немає посла США в Канаді. Фінальне затвердження не пройдене через пандемію. Воно формальне і може бути зроблено дистанційно. Але американці дуже серйозно ставляться до своїх послів і вважають, що ця процедура повинна відбуватися урочисто", - додав Єльченко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав номінування на посаду посла США в Україні генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона.

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