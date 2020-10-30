Ельченко рассказал, когда состоится назначение Дейтона послом США в Украине

"С назначением Дейтона есть два варианта: или он успеет приехать в Украину до выборов президента США, или уже после. Это не значит, что кто-то против его назначения. Все планы изменил коронавирус. Дейтон - прекрасный человек, специалист, у него двухпартийная поддержка. Мы все его ждем", - отметил Ельченко.

По его словам, на сегодня в Конгрессе есть список примерно из 30 американских послов, которые не утверждены.

"Например, до сих пор нет посла США в Канаде. Финальное утверждение не пройдено за пандемии. Оно формальное и может быть сделано дистанционно. Но американцы очень серьезно относятся к своим послам и считают, что эта процедура должна происходить торжественно", - добавил Ельченко.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил номинирование на должность посла США в Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона.