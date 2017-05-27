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Єгипетська авіація завдала нової серії авіаударів по таборах ісламістів - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Військово-повітряні сили Єгипту в суботу, 27 травня, продовжили завдавати ракетно-бомбових ударів по таборах, де проходять вишкіл ісламісти, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Єгипетська авіація завдала нової серії авіаударів по таборах ісламістів - ЗМІ

Повідомлення про нову хвилю бомбардувань розташованих за межами країни таборів джихадистів поширили державні єгипетські ЗМІ, передає інформагенція Reuters.

Щоправда, цього разу не уточнювалося, в якій саме країні розташовані об'єкти, по яких завдали авіаударів.

НАпередодні, 26 травня літаки збройних сил Єгипту бомбардували табори ісламістів у Лівії.

Удари стали відповіддю єгипетської влади на скоєний того ж дня напад на автобус з християнами. Президент Єгипту Абдель ас-Сісі пригрозив, що не вагатиметься із завдаванням ударів по терористах, де б вони не перебували.

Як повідомляв УНН, в Єгипті бойовики напали на автобус, в якому перебували коптські християни. Вони прямували двома автобусами в монастир святого Семюеля в провінції Мінья, що у близько 220 кілометрів на південь від єгипетської столиці Каїр.

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