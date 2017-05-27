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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Египетская авиация нанесла новой серии авиаударов по лагерям исламистов - СМИ

Киев • УНН

 • 9362 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Военно-воздушные силы Египта в субботу, 27 мая, продолжили наносить ракетно-бомбовые удары по лагерям, где проходят обучение исламисты, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Египетская авиация нанесла новой серии авиаударов по лагерям исламистов - СМИ

Сообщение о новой волне бомбардировок расположенных за пределами страны лагерей джихадистов распространили государственные египетские СМИ, передает информагентство Reuters.

Правда, на этот раз не уточнялось, в какой именно стране расположены объекты, по которым нанесли авиаудары.

Накануне, 26 мая самолеты вооруженных сил Египта бомбили лагеря исламистов в Ливии.

Удары стали ответом египетских властей на совершенное в тот же день нападение на автобус с христианами. Президент Египта Абдель ас-Сиси пригрозил, что не будет колебаться с нанесения ударов по террористам, где бы они ни находились.

Как сообщал УНН, в Египте боевики напали на автобус, в котором находились коптские христиане. Они направлялись двумя автобусами в монастырь святого Сэмюэля в провинции Минья, что в около 220 километров к югу от египетской столицы Каир.

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