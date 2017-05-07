Є.Шахов у складі "ПАОКа" завоював Кубок Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У фінальному матчі Кубка Греції з футболу зійшлися команди українців — “ПАОК” та “АЕК”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубів.
Команда екс-футболістів “Дніпра” Лео Матоса і півзахисника Євгена Шахова, вирвала перемогу над “АЕКом”, за який відіграв інший українець захисник Дмитро Чигирнський.
У складі переможців відзначилися Дієго Бісевар і Педро Енріке. У “АЕКа” забив Лазарас Хрістодулопулос — 2:1.
Є.Шахов та Д.Чигринський провели повні матчі, але не відзначилися результативними діями.
Примітно, що півзахисник збірної України Є.Шахов завоював свій перший трофей у Греції і взагалі в кар’єрі.
Відзначимо, що у п’ятий раз в своїй історії клуб з міста Салоніки виграв даний трофей. “АЕК” був володарем попереднього розіграшу Кубка Греції.
Додамо, що початок поєдинку був відкладений на півгодини через масові бійки фанатів команд на трибунах.