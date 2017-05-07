Е.Шахов в составе "ПАОКа" завоевал Кубок Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В финальном матче Кубка Греции по футболу сошлись команды Украинской — “ПАОК” и “АЭК”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клубов.
Команда экс-футболистов "Днепра" Лео Матоса и полузащитника Евгения Шахова, вырвала победу над "АЕК", за который сыграл другой украинец защитник Дмитрий Чигирнський.
В составе победителей отличились Диего Бисевар и Педро Энрике. В "АЕК" забил Лазарас Христодулопулос - 2: 1.
Е.Шахов и Д.Чигринский провели полные матчи, но не отличились результативными действиями.
Примечательно, что полузащитник сборной Украины Е.Шахов завоевал свой первый трофей в Греции и вообще в карьере.
Отметим, что в пятый раз в своей истории клуб из города Салоники выиграл данный трофей. "АЭК" был обладателем предыдущего розыгрыша Кубка Греции.
Добавим, что начало поединка был отложено на полчаса из-за массовой драки фанатов команд на трибунах.