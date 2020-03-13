Ярославський заявив, що Україні пора перейти від заяв і тендерів до робіт з реконструкції і розвитку дорожньої інфраструктури

"Тендери - це не показник, - зазначив засновник і президент групи DCH в коментарі журналісту для матеріалу про стратегію розвитку дорожньої інфраструктури України. - Я хотів би вже побачити хороші дороги. Ну, послухайте, тендери можуть пройти, а хороші дороги можуть так і не з'явитися. Мене цікавить тільки фінальний результат".

"(Ярославський - ред.) сказав, що береться за ремонт або будівництво ділянки в 300 км в районі Харківської і Дніпропетровської областей, для чого залучає до себе в компаньйони іноземну компанію", - нагадав автор НВ в статті про стратегію Укравтодору щодо розвитку і відновленню дорожньої інфраструктури країни. Розмір інвестицій в цьому напрямку в загальнонаціональному масштабі оцінюється в суму 100 млрд грн.

Як зазначає видання, Ярославський підтвердив свою готовність боротися на відкритих тендерах за будь-яку з ділянок в Харківській або Дніпропетровській області вартістю від 2,5 млрд до 7,5 млрд грн. На підтвердження серйозності своїх намірів глава DCH нагадав, що має величезний досвід реалізації масштабних інфраструктурних проектів - саме Ярославський виступив генеральним інвестором підготовки Харкова до проведення фінальних поєдинків Євро-2012, і створив необхідні об'єкти міської інфраструктури, в які інвестував близько 300 млн. Доларів.

"Ви зараз стоїте на стадіоні, який ми будували, - говорить Ярославський під час зустрічі з журналістом, - Ви прилітаєте в аеропорт (Харків - ред.), який був побудований практично з нуля. Я допомагав Харкову і в будівництві доріг. Навколо стадіону дві або три дороги теж ми будували", - нагадав президент групи DCH.

Бізнесмен зазначив гнітючий стан українських доріг і поділився, що через це уникає переїздів, а вважає за краще перельоти.

"Я давно не їздив по дорогах між Харковом і Дніпром. Просто не хочу їздити по поганих дорогах, - ділиться Олександр Ярославський. - Якщо мені потрібно дістатися з Харкова в Дніпро, я лечу літаком", - розповів засновник і глава DCH Group, додавши, що нова система розподілу підрядів на ремонт доріг, створена Укравтодором, може позбавити галузь від корупції і допоможе залучити до будівництва доріг великі міжнародні компанії.

DCH також має намір залучити іноземного партнера для реалізації проектів у сфері розвитку і модернізації дорожньої інфраструктури: "Це буде західний партнер. Це фахівці, які багато десятиліть будують по світу дороги", - сказав Ярославський в розмові з журналістом.

Раніше бізнесмен заявив, що український уряд підготував конструктивну стратегію реконструкції та розвитку дорожньої інфраструктури країни, яка дозволить залучити бізнес до цих проектів на прозорих умовах. Глава DCH, який бере участь в найбільш значущих урядових форумах з розвитку дорожньої інфраструктури України, відзначав, що вже пора переходити від презентацій і тендерів до роботи.

"Я думаю, що двох форумів цілком достатньо, щоб взятися вже за лопати, за катки і почати працювати", - сказав Ярославський під час стратегічної зустрічі "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування". На іншому форумі такої ж тематики в кінці січня бізнесмен заявив про готовність приступити до робіт зі створення високоякісних доріг в Україні вже в березні, як це анонсували прем'єр-міністр і глава Укравтодору.

Інвестпортфель DCH включає активи в таких галузях як будівництво і девелопмент (мережа ТРЦ Караван Megastorе в Києві, Харкові та Дніпрі, готель Kharkiv Palace, ЖК Воздвиженка), фінанси (страхова компанія ІНГО), промисловість (ХТЗ, рудник Суха Балка, Дніпровський метзавод), транспорт (міжнародний аеропорт Харків), спорт (регбійний клуб Олімп). У жовтні 2019 року Ярославський заявив про готовність групи інвестувати в створення аеровокзального комплексу міжнародного аеропорту "Дніпро", про готовність брати участь в приватизації заводу Електроважмаш і Харківобленерго, а також про наміри взяти участь в проектах з модернізації дорожньої інфраструктури.