Ярмоленко: завжди мріяв зіграти з "Динамо" проти "Десни"

"Коли я ще грав у "Динамо", то завжди мріяв, щоб у Кубку України нам попалася "Десна", мріяв приїхати в рідне місто на офіційний матч. Але, на жаль, ніяк не виходило – жереб не зводив "Динамо" і "Десну". А як тільки поїхав, відразу ж "Динамо" їде до Чернігова. Це дуже цікавий матч, і шкода, що я не зможу взяти участь в цьому протистоянні", - наголосив представник "Борусії".

Також футболіст розповів про те, за який із клубів він буде вболівати.

"Питання дійсно складне, адже і Чернігів, і "Десна" для мене дуже багато значать. Я з величезною повагою ставлюся до свого рідного міста і тих людям, які там живуть. Але в плані футболу "Динамо" мені дало набагато більше і виховало як професійного футболіста, і зробило тією людиною, якою я зараз і є. Я віддав стільки років цьому клубу, що просто не можу уявити, що я вболіваю проти "Динамо" Київ. Вибір не простий, тому скажемо так – нехай переможе найсильнішим саме в цьому матчі", - підкреслив Ярмоленко.

Зауважимо, що Ярмоленко в 2002, 2003 році, а також в 2006 році починав професійну кар'єру у складі "Десни" – 9 матчів і 4 голи.

Як повідомляв УНН, сьогодні відбудуться чвертьфінальні матчі Кубку України з футболу.