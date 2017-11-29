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Ярмоленко: всегда мечтал сыграть с "Динамо" против "Десны"

Ярмоленко: всегда мечтал сыграть с "Динамо" против "Десны"

Киев  •  УНН

 • 21915 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Воспитанник черниговского футбола, игрок сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко поделился мыслями по поводу матча между своими предыдущими клубами - черниговской «Десной» и киевским "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Десны".

"Когда я играл в "Динамо", то всегда мечтал, чтобы в Кубке Украины нам попалась "Десна", мечтал приехать в родной город на официальный матч. Но, к сожалению, никак не получалось - жребий не сводил "Динамо" и "Десну". А как только уехал, сразу же "Динамо" едет в Чернигов. Это очень интересный матч, и жаль, что я не смогу принять участие в этом противостоянии", - подчеркнул представитель "Боруссии".

Также футболист рассказал о том, за какой из клубов он будет болеть.

"Вопрос действительно сложный, ведь и Чернигов, и "Десна" для меня очень много значат. Я с огромным уважением отношусь к своему родному городу и тем людям, которые там живут. Но в плане футбола "Динамо" мне дало намного больше и воспитало как профессионального футболиста, и сделало тем человеком, которым я сейчас и есть. я отдал столько лет этому клубу, что просто не могу представить, что я болею против "Динамо" Киев. Выбор не простой, поэтому скажем так - пусть победит сильным именно в этом матче", - подчеркнул Ярмоленко.

Заметим, что Ярмоленко в 2002, 2003 году, а также в 2006 году начинал профессиональную карьеру в составе "Десны" - 9 матчей и 4 гола.

Как сообщал УНН, сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Кубка Украины по футболу.

 

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