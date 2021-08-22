Яремчук допоміг “Бенфіці” продовжити переможну серію в чемпіонаті Португалії

Деталі

Український футболіст уже традиційно вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв до 58-ї хвилини зустрічі, яка закінчилася перемогою його команди з рахунком 2:0. Голи на 84 і 88 хвилинах забивали Лукас Верісімо та Грімальдо.

Набравши дев’ять очок, “Орли” очолили турнірну таблицю чемпіонату країни.

Варто відзначити, що в іншому поєдинку першості “Спортінг” обіграв “Белененсеш” (2:0) і наздогнав колектив Яремчука — теж 9 пунктів.

Що передувало цьому

Результативна дія Яремчука допомогла “Бенфіці” перемогти у матчі Ліги чемпіонів.