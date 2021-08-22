Яремчук допоміг “Бенфіці” продовжити переможну серію в чемпіонаті Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У третьому турі чемпіонату Португалії “Бенфіка” нападника національної збірної України Романа Яремчука на чужому стадіоні зустрічалася з “Жил Вісенте”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Український футболіст уже традиційно вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв до 58-ї хвилини зустрічі, яка закінчилася перемогою його команди з рахунком 2:0. Голи на 84 і 88 хвилинах забивали Лукас Верісімо та Грімальдо.
Набравши дев’ять очок, “Орли” очолили турнірну таблицю чемпіонату країни.
Варто відзначити, що в іншому поєдинку першості “Спортінг” обіграв “Белененсеш” (2:0) і наздогнав колектив Яремчука — теж 9 пунктів.
Що передувало цьому
Результативна дія Яремчука допомогла “Бенфіці” перемогти у матчі Ліги чемпіонів.