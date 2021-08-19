Результативна дія Яремчука допомогла "Бенфіці" перемогти у матчі Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук віддав гольову передачу в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "ПСВ", передає кореспондент УНН.

Деталі

Наш футболіст вийшов на поле у стартовому складі господарів, відзначився гольовим пасом на Сілву та дограв до 71-ї хвилини зустрічі, що закінчилася перемогою його команди — 2:1.

У переможців також забивав німецький півзахисник Юліан Вайгл, а за нідерландців відзначився Гакпо на 51 хвилині.

Загалом у першому таймі ініціативою та більш небезпечно виглядали господарі. Натомість по перерві ситуація кардинально змінилася — голкіпер лісабонців не раз виручав клуб від пропущених м’ячів.

Доповнення

У Берні швейцарський “Янг Бойз” зустрічався з угорським “Ференцварошем” Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова. Швейцарці перемогли — 3:2.

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