Японці нарощують споживання м'яса птиці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. В останні роки в Японії помітно зросло споживання курятини. Про це свідчать статистичні дані, зібрані японським Міністерством сільського, лісового і рибного господарства, передає УНН з посиланням на Асоціацію птахівників України.
Відзначається, що тепер курятина стала м'ясним продуктом № 1 в країні, випередивши свинину і яловичину. Зокрема, тенденція до перевищення споживання м'яса птиці над свининою почалася в 2012 році і, станом на 2016 рік, вона збереглася.
Також повідомляється, що починаючи з 2013 року у японських споживачів змінилися дієтичні звички. Тоді готові до приготування курячі продукти з'явилися в міні-маркетах і завоювали ринок.
"Запущені спочатку в мережі магазинів 7-Eleven індивідуально упаковані в вакуумі курячі грудки з приправами, зручні і швидкі в приготуванні, стали дуже популярні серед японських споживачів і швидко були прийняті іншими роздрібними торговцями", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим прогнозується, що продажі курячих продуктів в японських міні-маркетах збільшаться з 245 млн дол. в 2017 році до 283 млн дол. до 2022 року.
"Успіх курячого м'яса на японському ринку грунтується на його дешевій ціні і дієтичних якостях - низькому вмісті жиру в порівнянні зі свининою", - цитує дані аналітиків Асоціація птахівників.
Нагадаємо, за прогнозами експертів, в 2018 році українці збільшать споживання курятини до 25,2 кг на душу населення. Сприяти цьому буде не тільки дешевизна м'ясного продукту, але і його якість.
Тест на безпеку українська курятина пройшла в десятках країн Європи та Азії, завдяки чому Україна увійшла в ТОП-10 світових експортерів. Місія Генерального директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів (DG SANTE) в цьому році завершила аудит якості курятини виробництва "МХП" (ТМ Наша Ряба), підтвердивши відповідність міжнародним стандартам FSSC 22000, ISO 22000 та BRC Food, в основі яких принципи НАССР.