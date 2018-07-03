Японцы наращивают потребление мяса птицы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В последние годы в Японии заметно выросло потребление курятины. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные японским Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства, передает УНН со ссылкой на Ассоциацию птичников Украины.
Отмечается, что теперь курятина стала мясным продуктом № 1 в стране, опередив свинину и говядину. В частности, тенденция к превышению потребления мяса птицы над свининой началась в 2012 году и, по состоянию на 2016 год, она сохранилась.
Также сообщается, что начиная с 2013 года у японских потребителей изменились диетические привычки. Тогда готовые к приготовлению куриные продукты появились в мини-маркетах и завоевали рынок.
“Запущенные сначала в сети магазинов 7-Eleven индивидуально упакованные в вакууме куриные грудки с приправами, удобные и быстрые в приготовлении, стали очень популярны среди японских потребителей и быстро были приняты другими розничными торговцами”, — говорится в сообщении.
В связи с этим прогнозируется, что продажи куриных продуктов в японских мини-маркетах увеличатся с 245 млн долл в 2017 году до 283 млн долл к 2022 году.
“Успех куриного мяса на японском рынке основывается на его дешевой цене и диетических качествах — низким содержанием жира по сравнению со свининой”, — цитирует данные аналитиков Ассоциация птичников.
Напомним, по прогнозам экспертов, в 2018 году украинцы увеличат потребление курятины до 25,2 кг на душу населения. Способствовать этому будет не только дешевизна мясного продукта, но и его качество.
Тест на безопасность украинская курятина прошла в десятках стран Европы и Азии, благодаря чему Украина вошла в ТОП-10 мировых экспортеров. Миссия Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) в этом году завершила аудит качества курятины производства “МХП” (ТМ Наша Ряба), подтвердив соответствие международным стандартам FSSC 22000, ISO 22000 и BRC Food, в основе которых принципы НАССР.