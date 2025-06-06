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Японський модуль з обладнанням на 16 мільйонів вдруге розбився на Місяці

Київ • УНН

 • 1448 перегляди

Японська ispace повідомила про невдалу спробу посадки модуля Resilience на Місяць. Через збій сенсорів модуль зазнав аварії в районі Моря Холода.

Японський модуль з обладнанням на 16 мільйонів вдруге розбився на Місяці

Японська приватна компанія ispace заявила про ще одну невдалу спробу посадки свого безпілотного модуля Resilience на поверхні Місяця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Resilience не зміг уповільнитися під час підходу до поверхні через несправність сенсорів, що вимірювали відстань до Місяця. Модуль зазнав аварії в районі Mare Frigoris (Море Холода, місячне море, розташоване на північ від Моря Дощів), а зв’язок із ним було втрачено за кілька хвилин до запланованої посадки.

Resilience ніс на борту експериментальний ровер Tenacious та інструменти загальною вартістю 16 млн. доларів від японських компаній і Тайванського університету, призначені для вивчення зразків реголіту й експериментів із добування ресурсів.

Усі спроби встановити зв’язок із модулем після ймовірного жорсткого приземлення не увінчалися успіхом.

Нагадаємо

Як повідомляли УНН, модуль Resilience стартував з мису Канаверал на ракеті SpaceX. Resilience прибув на місячну орбіту на початку травня.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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