Японський модуль з обладнанням на 16 мільйонів вдруге розбився на Місяці
Київ • УНН
Японська ispace повідомила про невдалу спробу посадки модуля Resilience на Місяць. Через збій сенсорів модуль зазнав аварії в районі Моря Холода.
Японська приватна компанія ispace заявила про ще одну невдалу спробу посадки свого безпілотного модуля Resilience на поверхні Місяця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Resilience не зміг уповільнитися під час підходу до поверхні через несправність сенсорів, що вимірювали відстань до Місяця. Модуль зазнав аварії в районі Mare Frigoris (Море Холода, місячне море, розташоване на північ від Моря Дощів), а зв’язок із ним було втрачено за кілька хвилин до запланованої посадки.
Resilience ніс на борту експериментальний ровер Tenacious та інструменти загальною вартістю 16 млн. доларів від японських компаній і Тайванського університету, призначені для вивчення зразків реголіту й експериментів із добування ресурсів.
Усі спроби встановити зв’язок із модулем після ймовірного жорсткого приземлення не увінчалися успіхом.
Нагадаємо
Як повідомляли УНН, модуль Resilience стартував з мису Канаверал на ракеті SpaceX. Resilience прибув на місячну орбіту на початку травня.