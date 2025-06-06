Японский модуль с оборудованием на 16 миллионов во второй раз разбился на Луне

Японская частная компания ispace заявила об еще одной неудачной попытке посадки своего беспилотного модуля Resilience на поверхности Луны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Resilience не смог замедлиться во время подхода к поверхности из-за неисправности сенсоров, измеряющих расстояние до Луны. Модуль потерпел крушение в районе Mare Frigoris (Море Холода, лунное море, расположенное к северу от Моря Дождей), а связь с ним была потеряна за несколько минут до запланированной посадки.

Resilience нес на борту экспериментальный ровер Tenacious и инструменты общей стоимостью 16 млн. долларов от японских компаний и Тайваньского университета, предназначенные для изучения образцов реголита и экспериментов по добыче ресурсов.

Все попытки установить связь с модулем после вероятного жесткого приземления не увенчались успехом.

Напомним

Как сообщали УНН, модуль Resilience стартовал с мыса Канаверал на ракете SpaceX. Resilience прибыл на лунную орбиту в начале мая.