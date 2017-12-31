Ялинку у головному соборі Чехії прикрасили написами із назвами окупованих міст Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Соборі святого Віта у Празі ялинку прикрасили листівками із написами окупованих міст на Донбасі. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у Facebook, передає УНН.
“Прага. Головний собор Чехії — Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас — назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов’язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!”, — написав посол.
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