Ядерні держави проігнорували переговори в ООН про роззброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Наймогутніші ядерні держави світу – США, Росія, Китай, Франція, Великобританія – та понад 30 інших країн вирішили не брати участі в переговорах у рамках ООН щодо відмови від ядерної зброї, які розпочалися в понеділок у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Предметом переговорів є договір про цілковиту заборону ядерної зброї.
Раніше резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про проведення перемовин підтримали 123 країни.
Як повідомляв УНН, перед відкриттям переговорів постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що на даний час від ядерної зброї відмовитися неможливо.
За її словами, Сполучені Штати виступають за без’ядерний світ, але водночас вони “реалістично” оцінюють шанси досягти цього.
Н.Хейлі також зазначила, що з моменту набуття чинності в 1970 році Договору про нерозповсюдження ядерної зброї Вашингтон вже й так скоротив свій ядерний арсенал на 85%. Вона наголосила, що ті країни, які відмовилися від участі в переговорах у штаб-квартирі ООН, мають зобов’язання в рамках згаданого Договору.