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Ядерные державы проигнорировали переговоры в ООН о разоружении

Ядерные державы проигнорировали переговоры в ООН о разоружении

Киев • УНН

 • 9722 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Самые мощные ядерные державы мира – США, Россия, Китай, Франция, Великобритания – и более 30 других стран решили не участвовать в переговорах в рамках ООН об отказе от ядерного оружия, которые начались в понедельник в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Предметом переговоров является договор о полном запрете ядерного оружия.

Ранее резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о проведении переговоров поддержали 123 страны.

Как сообщал УНН, перед открытием переговоров постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в настоящее время от ядерного оружия отказаться невозможно.

По ее словам, Соединенные Штаты выступают за безъядерный мир, но в то же время они "реалистично" оценивают шансы достичь этого.

Н.Хейли также отметила, что с момента вступления в силу в 1970 году Договора о нераспространении ядерного оружия Вашингтон уже и так сократил свой ядерный арсенал на 85%. Она отметила, что те страны, которые отказались от участия в переговорах в штаб-квартире ООН, имеют обязательства в рамках упомянутого Договора.

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