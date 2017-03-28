Ядерные державы проигнорировали переговоры в ООН о разоружении

Предметом переговоров является договор о полном запрете ядерного оружия.

Ранее резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о проведении переговоров поддержали 123 страны.

Как сообщал УНН, перед открытием переговоров постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в настоящее время от ядерного оружия отказаться невозможно.

По ее словам, Соединенные Штаты выступают за безъядерный мир, но в то же время они "реалистично" оценивают шансы достичь этого.

Н.Хейли также отметила, что с момента вступления в силу в 1970 году Договора о нераспространении ядерного оружия Вашингтон уже и так сократил свой ядерный арсенал на 85%. Она отметила, что те страны, которые отказались от участия в переговорах в штаб-квартире ООН, имеют обязательства в рамках упомянутого Договора.