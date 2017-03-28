Ядерные державы проигнорировали переговоры в ООН о разоружении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Самые мощные ядерные державы мира – США, Россия, Китай, Франция, Великобритания – и более 30 других стран решили не участвовать в переговорах в рамках ООН об отказе от ядерного оружия, которые начались в понедельник в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Предметом переговоров является договор о полном запрете ядерного оружия.
Ранее резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о проведении переговоров поддержали 123 страны.
Как сообщал УНН, перед открытием переговоров постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в настоящее время от ядерного оружия отказаться невозможно.
По ее словам, Соединенные Штаты выступают за безъядерный мир, но в то же время они "реалистично" оценивают шансы достичь этого.
Н.Хейли также отметила, что с момента вступления в силу в 1970 году Договора о нераспространении ядерного оружия Вашингтон уже и так сократил свой ядерный арсенал на 85%. Она отметила, что те страны, которые отказались от участия в переговорах в штаб-квартире ООН, имеют обязательства в рамках упомянутого Договора.