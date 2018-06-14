Яблука, груші та айва: Швеція збільшила імпорт українських фруктів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У першому кварталі серед експортованих до Швеції товарів найбільше зросли поставки яблук, груш та айви. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, передає УНН.
“Експорт товарів до Швеції за І квартал цього року склав 113,6 млн доларів. Найбільше зросли поставки яблук, груш та айви, олії соняшникової, меблів та їхніх частин, металоконструкцій”, — повідомили у МЕРТ.
Нагадаємо, за чотири місяці поточного року український аграрний експорт до країн ЄС зріс на 145 млн доларів або на 8,3%. А зовнішньоторговельний обіг аграрними та харчовими товарами між Україною та країнами Європейського Союзу за цей період збільшився майже на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 2,8 млрд доларів.
Раніше повідомлялось, у І кварталі поточного року Україна наростила експорт товарів до Чехії на 53,2 млн доларів.