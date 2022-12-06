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"Я знаю, що Україна переможе": посол США привітала військових з Днем ЗСУ

"Я знаю, що Україна переможе": посол США привітала військових з Днем ЗСУ

Київ • УНН

 • 626432 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала українських захисників і захисниць з Днем ЗСУ і висловила переконання, що вони переможуть росію, передає УНН із посиланням на відеозвернення.

Цитата

"У День Збройних сил України я вітаю героїчних чоловіків та жінок, які мужньо захищають свою державу від самого початку повномасштабної війни росії проти України. Світ знає, за що ви боретеся: за ваші родини, ваші домівки та ваше майбутнє у вільній, демократичній та процвітаючій Україні.

Я бачу, як люди підіймають прапор країни, який вони тримали в серці протягом усієї окупації. І, дивлячись на ці світлини, я знаю, що Україна переможе", – сказала Бріджит Брінк.

Undaunted. Unbreakable.

On Ukrainian Armed Forces Day, we salute Ukraine's heroic warriors fighting for your families, your homes, and your free future. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/mcx9gVzmJR

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 6, 2022

Додамо

Посол побажала українським сім’ям жити вільно і безпечно у своїй країні. Крім того, вона запевнила, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну у боротьбі проти варварської російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у День Збройних сил України подякував захисникам та захисницям. Він зазначив, що вони відстоюють правду і майбутнє України.

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