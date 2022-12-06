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"Я знаю, что Украина победит": посол США поздравила военных с Днем ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк поздравила украинских защитников и защитниц с Днем ВСУ и выразила убеждение, что они победят россию, передает УНН со ссылкой на видеообращение.

Цитата

"В День Вооруженных сил Украины я поздравляю героических мужчин и женщин, которые мужественно защищают свое государство с самого начала полномасштабной войны россии против Украины. Мир знает, за что вы боретесь: за ваши семьи, ваши дома и ваше будущее в свободной, демократической и преуспевающей Украине.

Я вижу, как люди поднимают флаг страны, который они держали в сердце на протяжении всей оккупации. И, глядя на эти фотографии, я знаю, что Украина победит", – сказала Бриджит Бринк.

Undaunted. Unbreakable.

On Ukrainian Armed Forces Day, we salute Ukraine's heroic warriors fighting for your families, your homes, and your free future. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/mcx9gVzmJR

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 6, 2022

Добавим

Посол пожелала украинским семьям жить в своей стране свободно и безопасно. Кроме того, она заверила, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в борьбе с варварской российской агрессией столько, сколько потребуется.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины поблагодарил защитников и защитниц. Он отметил, что они отстаивают правду и будущее Украины.

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