"Я вакцинувався": Косюк показав свій сертифікат у "Дії" і закликав українців робити щеплення від COVID-19

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"Сьогодні звертаюся до кожного із своїх підписників. Вакцинуйтеся від COVID 19!

Ви бачите, як впала швидкість поширення пандемії після вакцинації. Тому потурбуйтеся про себе, свої сім’ї. Якщо ви не вакцинувалися, то можете нести загрозу своїм рідним та близьким", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Косюк продемонстрував свій сертифікат в електронному додатку "Дія", і додав, що допоможе щепитися від COVID 19 своїм співробітникам.

"Я багато разів повторював, що МХП — це про людей. Про вашу щоденну безпеку, комфорт та впевненість у майбутньому. І саме тому МХП докладе максимум зусиль для того, щоб вберегти та підтримати 28 тисяч наших співробітників.

На сьогодні ми вакцинували майже всіх співробітників центрального офісу. А це майже 1000 людей. Почали вакцинацію і на підприємствах холдингу", - додає голова правління МХП.

Косюк нагадав, що вакцинація в Україні не є примусовою.

"Та в такий непростий період не пробачається необізнаність та легковажність до здоров’я свого та своїх близьких", - коментує він.