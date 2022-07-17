Я близький з народом України, який щодня під ракетним дощем – Папа Римський

Цитата

«Я завжди близький також з багатостраждальним населенням України, на яке кожного дня сиплеться ракетний дощ», – сказав Папа Франциск.

Про це він заявив після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю.

«Невже не зрозуміло, що війна приносить тільки руйнування і смерть, віддаляючи народи одні від одних, вбиваючи істину та діалог? Молюся та сподіваюся, що всі міжнародні діячі дійсно докладатимуть зусилля для відновлення переговорів, а не для підживлювання безглуздя війни".

Перед цим Святіший Отець також скерував свою думку до народу Шрі-Ланки, що переживає важку економічну та суспільно-політичну кризу. Він закликав усі сторони до пошуків мирного вирішення, що шануватиме права всіх.

«Приєднуюся до релігійних лідерів, закликаючи всіх стриматися від будь-якої форми насильства та започаткувати процес діалогу для спільного добра», – зазначив Папа Франциск.

Доповнення

Папа Римський Франциск в інтерв'ю Reuters заявив, що в липні збирається відвідати Канаду і сподівається, що зможе відвідати москву та Київ якнайшвидше після цього.



Українська сторона вважає, що візит Папи Римського Франциска в Україну посилить роль понтифіка у відновленні миру на нашій землі.



