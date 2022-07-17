Я близький з народом України, який щодня під ракетним дощем – Папа Римський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Папа Римський Франциск звернувся із черговим закликом, запевнивши про свою близькість населенню України, що страждає від ракетних обстрілів та закликав міжнародну спільноту докласти зусилля для припинення війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Vatican News.
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«Я завжди близький також з багатостраждальним населенням України, на яке кожного дня сиплеться ракетний дощ», – сказав Папа Франциск.
Про це він заявив після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю.
«Невже не зрозуміло, що війна приносить тільки руйнування і смерть, віддаляючи народи одні від одних, вбиваючи істину та діалог? Молюся та сподіваюся, що всі міжнародні діячі дійсно докладатимуть зусилля для відновлення переговорів, а не для підживлювання безглуздя війни".
Перед цим Святіший Отець також скерував свою думку до народу Шрі-Ланки, що переживає важку економічну та суспільно-політичну кризу. Він закликав усі сторони до пошуків мирного вирішення, що шануватиме права всіх.
«Приєднуюся до релігійних лідерів, закликаючи всіх стриматися від будь-якої форми насильства та започаткувати процес діалогу для спільного добра», – зазначив Папа Франциск.
Доповнення
Папа Римський Франциск в інтерв'ю Reuters заявив, що в липні збирається відвідати Канаду і сподівається, що зможе відвідати москву та Київ якнайшвидше після цього.
Українська сторона вважає, що візит Папи Римського Франциска в Україну посилить роль понтифіка у відновленні миру на нашій землі.