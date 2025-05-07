World Table Tennis Day у школі PULSE: інклюзія через спорт за підтримки Favbet Foundation

$41.450.15
46.960.22
ukenru
На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА
Ексклюзив
13:20 • 170 перегляди

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Ексклюзив
10:29 • 35649 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку

10:06 • 51078 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

Ексклюзив
09:50 • 50058 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту

Ексклюзив
09:39 • 50839 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів

Ексклюзив
7 травня, 07:07 • 45039 перегляди

Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція

7 травня, 06:41 • 42980 перегляди

Католицький світ чекає на появу білого диму: сьогодні у Ватикані розпочинається конклав

7 травня, 06:12 • 46039 перегляди

Кількість постраждалих через масовану атаку рф на Київ продовжує зростати: нові кадри наслідків

6 травня, 14:29 • 84729 перегляди

Пес, який покусав дітей у Броварах, шукає родину: що відомо про собаку

6 травня, 14:23 • 125228 перегляди

Фрідріх Мерц був обраний канцлером Німеччини з другої спроби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
50%
747 мм
Популярнi новини

Відставка кадирова загрожує стабільності режиму путіна – ISW

7 травня, 03:18 • 61231 перегляди

У Києві внаслідок атаки дронів 2 загиблих, 5 поранених, серед них 4 дитини

7 травня, 03:30 • 62609 перегляди

НАБУшники, прокурори та податківці – хто очолить Бюро економічної безпеки?

7 травня, 05:45 • 69745 перегляди

Атака рф на Київ зачепила вже п'ять районів: пошкоджено бізнес-центр

7 травня, 06:57 • 22042 перегляди

На Київщині ворожа атака дронів пошкодила новобудови: показали наслідки

7 травня, 07:16 • 36020 перегляди
Публікації

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

10:29 • 35655 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

10:06 • 51083 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту
Ексклюзив

09:50 • 50062 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів
Ексклюзив

09:39 • 50844 перегляди

НАБУшники, прокурори та податківці – хто очолить Бюро економічної безпеки?

7 травня, 05:45 • 71443 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 51161 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 101389 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 98455 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 109764 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 57365 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

World Table Tennis Day у школі PULSE: інклюзія через спорт за підтримки Favbet Foundation

Київ • УНН

 • 3674 перегляди

Школа PULSE за підтримки Favbet Foundation провела серію заходів до Всесвітнього дня настільного тенісу. Відбулися майстер-класи, турнір та змагання Спеціальної Олімпіади України.

World Table Tennis Day у школі PULSE: інклюзія через спорт за підтримки Favbet Foundation

У квітні школа настільного тенісу PULSE, створена Федерацією настільного тенісу м. Маріуполь (ГО) як соціальний проект, провела у Києві серію заходів до Всесвітнього дня настільного тенісу 2025 за підтримки Favbet Foundation.

Учасники заходу долучилися до спортивної фан-зони, де могли спробувати гру за тенісними столами різних форм і розмірів, розмалювати ракетки, створити власні м’ячики з вовни та допомогти у викладанні мозаїки. На гостей чекала також польова кухня, організована військовими Добровольчого батальйону ОУН.

Окрему увагу привернули майстер-класи — від Чемпіона України 2025 Антона Молочка та Заслуженого майстра спорту України, засновника школи PULSE Вадима Кубова. Завершенням заходу став відкритий турнір із настільного тенісу серед усіх охочих.

Наступного дня школа прийняла учасників із 11 областей України на Всеукраїнських змаганнях Спеціальної Олімпіади України з настільного тенісу для людей з інтелектуальними порушеннями.

Протягом квітня школа PULSE провела серію спортивних заходів, спрямованих на популяризацію настільного тенісу серед представників різних соціальних груп та на підтримку інклюзії у спорті. У 2024 році школа увійшла до ТОП-10 найкращих шкіл настільного тенісу світу за версією ITTF Foundation.

"Ми підтримуємо проєкти, які допомагають робити спорт доступним для всіх, незалежно від віку, фізичних можливостей чи соціального статусу. Інклюзія через спорт є важливою складовою розвитку сучасного суспільства, адже саме спорт об’єднує, надихає та відкриває нові можливості для кожної людини. Ми раді стати частиною ініціативи, яка сприяє соціальній адаптації, розвитку талантів та впевненості у власних силах серед дітей, молоді та дорослих", — зазначили у Favbet Foundation.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоСпорт
Україна
Київ
Brent
$62.23
Bitcoin
$96,969.10
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,399.16
Ethereum
$1,830.64