Вибухи в Одесі: місто під атакою дронів, працює ППО

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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 79257 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131521 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 190187 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 153126 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142331 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119679 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108689 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103144 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 149884 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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В Одесі чутно вибухи, працюють сили протиповітряної оборони. Мер міста Геннадій Труханов попередив мешканців Київського району про небезпеку та загрозу атаки безпілотників.

В Одесі пролунали вибухи, працюють сили ППО. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

У місті чутно вибухи! Працюють наші захисники. Київський район, будьте обережні! 

- повідомив Труханов.

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