Вибухи в Одесі: місто під атакою дронів, працює ППО
Київ • УНН
В Одесі чутно вибухи, працюють сили протиповітряної оборони. Мер міста Геннадій Труханов попередив мешканців Київського району про небезпеку та загрозу атаки безпілотників.
В Одесі пролунали вибухи, працюють сили ППО. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
У місті чутно вибухи! Працюють наші захисники. Київський район, будьте обережні!
Раніше міський голова попередив про загрозу застосування ударних БпЛА.
росія випустила по Україні ракети і 123 безпілотники: збито 6 балістичних ракет та 71 дрон12.02.25, 08:59 • 25837 переглядiв