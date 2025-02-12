Взрывы в Одессе: город под атакой дронов, работает ПВО
Киев • УНН
В Одессе слышны взрывы, работают силы противовоздушной обороны. Мэр города Геннадий Труханов предупредил жителей Киевского района об опасности и угрозе атаки беспилотников.
В Одессе прогремели взрывы, работают силы ПВО. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
В городе слышны взрывы! Работают наши защитники. Киевский район, будьте осторожны!
Ранее городской голова предупредил об угрозе применения ударных БпЛА.
россия выпустила по Украине ракеты и 123 беспилотника: сбито 6 баллистических ракет и 71 дрон12.02.25, 08:59 • 22330 просмотров