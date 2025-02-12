Взрывы в Одессе: город под атакой дронов, работает ПВО

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Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
19:01 • 31957 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
17:49 • 61000 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
17:08 • 76097 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
16:25 • 79515 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 100644 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 101242 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
12 февраля, 13:50 • 113327 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12 февраля, 12:22 • 103755 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
12 февраля, 10:46 • 114248 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Верховная Рада установила Национальный день молитвы
12 февраля, 10:46 • 113233 просмотра

Верховная Рада установила Национальный день молитвы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы в Одессе: город под атакой дронов, работает ПВО

Взрывы в Одессе: город под атакой дронов, работает ПВО

Киев  •  УНН

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В Одессе слышны взрывы, работают силы противовоздушной обороны. Мэр города Геннадий Труханов предупредил жителей Киевского района об опасности и угрозе атаки беспилотников.

В Одессе прогремели взрывы, работают силы ПВО. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

В городе слышны взрывы! Работают наши защитники. Киевский район, будьте осторожны! 

- сообщил Труханов.

Ранее городской голова предупредил об угрозе применения ударных БпЛА.

россия выпустила по Украине ракеты и 123 беспилотника: сбито 6 баллистических ракет и 71 дрон12.02.25, 08:59 • 22330 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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