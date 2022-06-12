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Вулканічний попіл накрив філіппінські міста після другого виверження цього тижня

Вулканічний попіл накрив філіппінські міста після другого виверження цього тижня

Київ • УНН

 • 213740 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. У неділю вулкан на Філіппінах викинув у небо величезний стовп попелу, покриваючи регіон, який ще відновлюється після виверження минулого тижня. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Деталі

За даними філіппінського сейсмологічного агентства, вибух вулкану Булусан тривав 18 хвилин, що погіршило видимість на дорозі та змусило авіакомпанії скасувати рейси.

5 червня гора Булусан випустила сірий шлейф заввишки не менше одного кілометра та покрила попелом 10 сіл.

Жителі міста Джубан у провінції Сорсогон, які ще не оговталися від виверження минулого тижня, прокинулися в неділю від гуркоту вулкана.

Працівники екстрених служб були задіяні для очищення засипаних попелом доріг та допомоги водіям.

П'ять рейсів у цьому районі було скасовано.

Місцеве управління з надзвичайних ситуацій Джубана повідомило, що 366 людей перебувають у сховищах, більшість із яких було евакуйовано за кілька днів до виверження через серію вулканічних землетрусів.

Додамо

Вулкан Булусан був активний останніми роками, у 2016 та 2017 роках було зареєстровано дюжину подібних вивержень.

Філіппіни розташовані в сейсмічно активному тихоокеанському "вогненному кільці" і мають понад 20 вулканів, що діють.

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