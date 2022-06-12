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Вулканический пепел накрыл филиппинские города после второго извержения на этой неделе

Вулканический пепел накрыл филиппинские города после второго извержения на этой неделе

Киев • УНН

 • 213736 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В воскресенье вулкан на Филиппинах выбросил в небо огромный столб пепла, покрывая еще восстанавливающийся регион, после извержения на прошлой неделе. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

Детали

По данным филиппинского сейсмологического агентства, взрыв вулкана Булусан длился 18 минут, что ухудшило видимость на дороге и заставило авиакомпании отменить рейсы.

5 июня гора Булусан выпустила серый шлейф высотой не менее одного километра и покрыла пеплом 10 деревень.

Жители города Джубан в провинции Сорсогон, еще не оправившиеся от извержения на прошлой неделе, проснулись в воскресенье от грохота вулкана.

Работники экстренных служб были задействованы для очищения засыпанных пеплом дорог и помощи водителям.

Пять рейсов в этом районе были отменены.

Местное управление по чрезвычайным ситуациям Джубана сообщило, что 366 человек находятся в убежищах, большинство из которых были эвакуированы за несколько дней до извержения из-за серии вулканических землетрясений.

Добавим

Вулкан Булусан был активен в последние годы, в 2016 и 2017 годах была зарегистрирована дюжина подобных извержений.

Филиппины расположены в сейсмически активном тихоокеанском "огненном кольце" и имеют более 20 действующих вулканов.

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