Вступ до НАТО підтримують 69% жителів західної України - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. За результатами загальнонаціонального соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Держкомтелерадіо у листопаді-грудні цього року, 69% жителів західного регіону підтримують вступ до НАТО. Про це під час презентації дослідження у Києві повідомив голова ГО "Центр прикладних досліджень" Андрій Каракуц, передає кореспондент УНН.
"Найактивніше вступ до НАТО підтримують жителі західного регіону, 69%", - сказав Андрій Каракуц.
Він додав, що в центральному регіоні підтримка НАТО становить 49%, на півночі - 55%, на сході - 43%, на півдні - 29%, на Донбасі - також 29%.
"Найменша підтримка, якщо дивитися по областям, зафіксована в Луганській області – біля 16%. Найвища – у Львівській області – майже 80%", - додав Андрій Каракуц.
Дослідження проводилось з 20 листопада по 4 грудня 2019 року. В рамках дослідження було опитано 2 035 осіб. Географія дослідження – вся територія України окрім тимчасово окупованих територій АР Крим, міста Севастополь та тимчасово неконтрольованої території України в Донецькій та Луганській області. Методологія дослідження – анкетне опитування у формі особистого інтерв’ю методом face-to-face з використанням електронних носіїв. Вибірка безповторна, багатоступенева, районована, квотна, статево-вікова. Теоретична похибка вибірки з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,2% без урахування ваги показників.
Нагадаємо, більше половини українців підтримують вступ до НАТО.